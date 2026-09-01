В Архангельске 95-й бензин нашелся лишь на одной заправке

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В Архангельске 95-й бензин нашелся лишь на одной заправке
Отпускают только по 30 литров.
В Архангельске 95-й бензин нашелся лишь на одной заправке
Архив arhpress.ru

В Архангельске 95-й бензин 1 сентября нашелся лишь на одной АЗС. На остальных точках его либо нет, либо же водителям обещают поставки в течение дня.

 

Топливо есть только на АЗС «Роснефти» на Московском, 23. Литр стоит 70,40 рубля, при этом отпуск ограничен 30 литрами. 

 

92-й и 95-й дут на Окружном шоссе, 9/2 и у «РН Северозапад» — его обещают доставить в течение дня.

 

С дизелем ситуация выглядит более стабильно, но есть свои нюансы: так, на большинстве указанных заправок лимиты доходят до 20-60 литров, местами действуют сразу несколько ограничений.

Автор
Юрий Самоваров
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