В Архангельске 95-й бензин нашелся лишь на одной заправке

Отпускают только по 30 литров.

В Архангельске 95-й бензин 1 сентября нашелся лишь на одной АЗС. На остальных точках его либо нет, либо же водителям обещают поставки в течение дня.

Топливо есть только на АЗС «Роснефти» на Московском, 23. Литр стоит 70,40 рубля, при этом отпуск ограничен 30 литрами.

92-й и 95-й дут на Окружном шоссе, 9/2 и у «РН Северозапад» — его обещают доставить в течение дня.

С дизелем ситуация выглядит более стабильно, но есть свои нюансы: так, на большинстве указанных заправок лимиты доходят до 20-60 литров, местами действуют сразу несколько ограничений.