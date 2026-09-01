В Архангельской области опровергли запрет на выезд мужчин

Информация об ограничениях на выезд мужчин от 18 до 55 лет из Архангельской области является недостоверной. Ранее соответствующие сообщения появились в социальных сетях.
В них говорилось, что запрет начнет действовать с 10 по 27 сентября. При этом структуры «ОМШ-КРВ», которая якобы вводит запрет, не существует. В регионе действует оперативный штаб, который носит совсем другое название.
Еще одна несостыковка в сообщениях — неактуальное название пограничного органа — «Пограничное управление ФСБ России по Архангельской области». Актуальная структура ФСБ называется «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району».
Также выявлено несоответствие в регалиях якобы подписавшего документ Ю.В Агеева. В официальном справочнике администрации Архангельска он указан как начальник городского управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов.
Бросается в глаза и странное оформление документа: перед каждым пунктом стоит разный отступ, присутствуют опечатки, а формы и номер бумаги не похожи на реальные региональные акты.