В Архангельской области опровергли запрет на выезд мужчин

Новости региона
В Архангельской области опровергли запрет на выезд мужчин
В сети появилась информация об ограничениях на выезд из страны для мужчин от 18 до 55 лет.
В Архангельской области опровергли запрет на выезд мужчин
Ekaterina Sychkova / globallookpress.com

Информация об ограничениях на выезд мужчин от 18 до 55 лет из Архангельской области является недостоверной. Ранее соответствующие сообщения появились в социальных сетях.

 

В них говорилось, что запрет начнет действовать с 10 по 27 сентября. При этом структуры «ОМШ-КРВ», которая якобы вводит запрет, не существует. В регионе действует оперативный штаб, который носит совсем другое название.

 

Еще одна несостыковка в сообщениях — неактуальное название пограничного органа — «Пограничное управление ФСБ России по Архангельской области». Актуальная структура ФСБ называется «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району».

 

Также выявлено несоответствие в регалиях якобы подписавшего документ Ю.В Агеева. В официальном справочнике администрации Архангельска он указан как начальник городского управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов.

 

Бросается в глаза и странное оформление документа: перед каждым пунктом стоит разный отступ, присутствуют опечатки, а формы и номер бумаги не похожи на реальные региональные акты.

Автор
Юрий Самоваров
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