В Архангельской области опровергли запрет на выезд мужчин

В сети появилась информация об ограничениях на выезд из страны для мужчин от 18 до 55 лет.

Информация об ограничениях на выезд мужчин от 18 до 55 лет из Архангельской области является недостоверной. Ранее соответствующие сообщения появились в социальных сетях.

В них говорилось, что запрет начнет действовать с 10 по 27 сентября. При этом структуры «ОМШ-КРВ», которая якобы вводит запрет, не существует. В регионе действует оперативный штаб, который носит совсем другое название.

Еще одна несостыковка в сообщениях — неактуальное название пограничного органа — «Пограничное управление ФСБ России по Архангельской области». Актуальная структура ФСБ называется «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району».

Также выявлено несоответствие в регалиях якобы подписавшего документ Ю.В Агеева. В официальном справочнике администрации Архангельска он указан как начальник городского управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов.

Бросается в глаза и странное оформление документа: перед каждым пунктом стоит разный отступ, присутствуют опечатки, а формы и номер бумаги не похожи на реальные региональные акты.