С 3 сентября: банки приняли новое решение по вкладам россиян

Ставки повысили сразу 15 банков.

Российские банки вновь начали поднимать ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ России по ключевой ставке.

Так, за последнюю неделю августа ставки повысили сразу 15 банков. в среднем повышение составило 0,3 процентных пункта и затронуло в основном сроке от 6 до 12 месяцев. Изменения в условиях на три месяца встречаются реже. Средняя ставка по вкладам на сроки от месяца до года выросла минимально — на 0,03-0,06% процентных пункта.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, банкам выгодно закрепить за собой деньги на сроки от трех месяцев до года для планирования ликвидности. Отмечается, что банки уже заложили в свои ставки ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, поэтому резкого удешевления депозитов не ожидается — никто не хочет резкого оттока клиентов в другие инструменты.

Солдатенкова рекомендовала не откладывать решение по срокам и сумме до итогов заседания, а действовать по ситуации: часть средств имеет смысл держать в коротком вкладе на три или шесть месяцев, чтобы поймать текущую доходность, а часть — зафиксировать на более длинный срок, защитившись от дальнейшего снижения ставок.