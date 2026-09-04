Больше не жарю обычные котлеты — теперь только по-литовски: сочные и нежные, а снаружи хрустят

Жизнь
Больше не жарю обычные котлеты — теперь только по-литовски: сочные и нежные, а снаружи хрустят
Сухари замачиваются в сливках — так еще вкуснее.
Больше не жарю обычные котлеты — теперь только по-литовски: сочные и нежные, а снаружи хрустят
Архив arhpress.ru

Когда обычные котлеты надоели, попробуйте приготовить литовские котлеты с красивым названием «Юрате». Поговаривают, что их придумали в одном из известных ресторанов в Вильнюсе. Этот рецепт по достоинству оценят те, кому нравится, чтобы внутри было нежно, а снаружи — хрустело.

 

Ингредиенты

 

Берем 500 г куриного филе, чуть зачерствевший хлеб или батон, четыре зубчика чеснока, столовую ложку рубленой зелени, одно яйцо, пол стакана молотых сухарей, 100 мл 10%-х сливок, 100 г 20%-й сметаны, соль, сухой базилик, молотый душистый перец и растительное масло для жарки.

 

Как готовить

 

Прокручиваем куриное филе на мясорубке с очень крупной решеткой, режем на очень мелкие кусочки. 

 

Мелко нарезаем чеснок, сухари заливаем сливками, даем им набухнуть. Добавляем в фарш чеснок и петрушку, перемешиваем.

 

Добавляем замоченные сухари, базилик, душистый перец, яйцо, соль и сметану. Хорошенько все перемешиваем, оставляем на полчаса при комнатной температуре. 

 

Из черствого хлеба готовит маленькие сухарики. Острым ножом нарезаем хлеб на кусочки. Берем в руку небольшое количество фарша, размером с яйцо, лепим шарик. Обваливаем его в ломтиках хлеба. Приминаем руками, выкладываем на разделочную доску и немного прижимаем, чтобы шарик стал более плоским. Из указанного количества ингредиентов готовим сразу девять котлет.

 

Включаем духовку на 180 градусов, наливаем в сковородку растительное масло и хорошо нагреваем. Убавляем огонь и жарим котлеты с двух сторон в течение 2-3 минут. Как только подрумянятся, переворачиваем котлеты на другую сторону. 

 

Выкладываем прожаренные котлеты на противень, застеленный фольгой. Накрываем котлеты фольгой, уменьшаем огонь до 120 градусов и отправляем противень в духовку на полчаса.

Автор
Юрий Самоваров
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