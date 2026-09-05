Беру две ложки сметаны и мешаю с яйцом — копеечный завтрак круче омлета

Вот это и правда пышно.

Когда обычный сухой и совсем непышный омлет надоел, попробуйте приготовить его вместе со сметаной. Смешиваем с двумя столовыми ложками, добавляем свежих овощей, бекон и сыр — получаем настоящую вкуснятину на завтрак.

Ингредиенты

Берем два яйца, две столовые ложки сметаны, 50 г сыра, щепотку соли, щепотку черного молотого перца, два помидора, пол кабачка, 50 г бекона и столовую ложку растительного масла.

Как готовить

Кабачок нарезаем тонкими полосками, помидоры — ломтиками, бекон — кубиками.

Греем в сковороде растительное масло, обжариваем на среднем огне, помешивая овощи и бекон 10-15 минут. Взбиваем яйца со сметаной, натираем сыр, добавляем сыр, соль и перец к яйцам.

Заливаем обжаренные овощи и бекон яичной смесью, накрываем крышкой и убавляем огонь до слабого, жарим омлет на сметане 7-10 минут.