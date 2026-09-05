Беру две ложки сметаны и мешаю с яйцом — копеечный завтрак круче омлета

Жизнь
Беру две ложки сметаны и мешаю с яйцом — копеечный завтрак круче омлета
Вот это и правда пышно.
Беру две ложки сметаны и мешаю с яйцом — копеечный завтрак круче омлета
Архив arhpress.ru

Когда обычный сухой и совсем непышный омлет надоел, попробуйте приготовить его вместе со сметаной. Смешиваем с двумя столовыми ложками, добавляем свежих овощей, бекон и сыр — получаем настоящую вкуснятину на завтрак.

 

Ингредиенты

 

Берем два яйца, две столовые ложки сметаны, 50 г сыра, щепотку соли, щепотку черного молотого перца, два помидора, пол кабачка, 50 г бекона и столовую ложку растительного масла.

 

Как готовить

 

Кабачок нарезаем тонкими полосками, помидоры — ломтиками, бекон — кубиками. 

 

Греем в сковороде растительное масло, обжариваем на среднем огне, помешивая овощи и бекон 10-15 минут. Взбиваем яйца со сметаной, натираем сыр, добавляем сыр, соль и перец к яйцам.

 

Заливаем обжаренные овощи и бекон яичной смесью, накрываем крышкой и убавляем огонь до слабого, жарим омлет на сметане 7-10 минут.

Автор
Юрий Самоваров
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