Мешаю свеклу с морковью, добавляю сыр и чеснок — делаю простой салат «Шикака»: оливьешники забудут про оливье

Жизнь
Мешаю свеклу с морковью, добавляю сыр и чеснок — делаю простой салат «Шикака»: оливьешники забудут про оливье
Настоящий хит на праздничном застолье.
Мешаю свеклу с морковью, добавляю сыр и чеснок — делаю простой салат «Шикака»: оливьешники забудут про оливье
Архив arhpress.ru

Когда хочется какой-нибудь новенький и вкусный салатик, попробуйте приготовить «Шикаку»: морковка в сочетании с изюмом, сыром, чесноком и свеклой — это настоящий хит.

 

Ингредиенты

 

Берем две морковки, 200-300 г изюма, 300 г сыра, 5-6 зубчиков чеснока, одну свеклу, 10 грецких орехов, 500 мл майонеза.

 

Как готовить

 

Натираем морковь на крупной терке и тушим в растительном масле с изюмом. Добавляем сахар и соль, тушим до мягкости.

 

Натираем сыр и чеснок на мелкой терке, смешиваем, делим на две части.

 

Отвариваем свеклу (для скорости можно в микроволновке), натираем на крупной терке. Измельчаем орехи. 

 

Складываем в салатник сначала морковь с изюмом, затем слой майонеза, далее сыр с чесноком, свеклу и орехи, после снова слой майонеза. Завершающим слоем вновь идут сыр с чесноком и еще один слой майонеза.

 

Салатик можно украсить жареными грибами, гранатовыми зернами и зеленью.

Автор
Юрий Самоваров
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