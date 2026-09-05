Мешаю свеклу с морковью, добавляю сыр и чеснок — делаю простой салат «Шикака»: оливьешники забудут про оливье

Когда хочется какой-нибудь новенький и вкусный салатик, попробуйте приготовить «Шикаку»: морковка в сочетании с изюмом, сыром, чесноком и свеклой — это настоящий хит.
Ингредиенты
Берем две морковки, 200-300 г изюма, 300 г сыра, 5-6 зубчиков чеснока, одну свеклу, 10 грецких орехов, 500 мл майонеза.
Как готовить
Натираем морковь на крупной терке и тушим в растительном масле с изюмом. Добавляем сахар и соль, тушим до мягкости.
Натираем сыр и чеснок на мелкой терке, смешиваем, делим на две части.
Отвариваем свеклу (для скорости можно в микроволновке), натираем на крупной терке. Измельчаем орехи.
Складываем в салатник сначала морковь с изюмом, затем слой майонеза, далее сыр с чесноком, свеклу и орехи, после снова слой майонеза. Завершающим слоем вновь идут сыр с чесноком и еще один слой майонеза.
Салатик можно украсить жареными грибами, гранатовыми зернами и зеленью.