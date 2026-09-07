В Архангельской области не видят улучшения ситуации с бензином

Новости региона
В Архангельской области не видят улучшения ситуации с бензином
Перебои с поставками не прекратились.
В Архангельской области не видят улучшения ситуации с бензином
В Архангельской области не видят улучшения ситуации с бензином

В Архангельской области сохраняется напряженная ситуация с бензином, перебои с поставками не прекратились. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский.

 

По его словам, региональный штаб взаимодействует с Минэнерго, федеральными властями, нефтяными компаниями и соседними регионами, чтобы найти дополнительные объемы и ускорить отгрузки топлива.

 

Проблема, как отметил Цыбульский, возникла из-за ухода с рынка оптовых поставщиков и независимых компаний. Весь объем топлива поступает через вертикально интегрированные компании, а спрос по-прежнему превышает предложение. 

 

Власти региона рассчитывают на то, что поставки будут увеличены. В частности, «Лукойл» уже вдвое нарастил объемы, ожидаются дополнительные партии топлива от «Татнефти» и «Роснефти».

Автор
Юрий Самоваров
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