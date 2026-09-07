В Архангельской области не видят улучшения ситуации с бензином

В Архангельской области сохраняется напряженная ситуация с бензином, перебои с поставками не прекратились. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский.
По его словам, региональный штаб взаимодействует с Минэнерго, федеральными властями, нефтяными компаниями и соседними регионами, чтобы найти дополнительные объемы и ускорить отгрузки топлива.
Проблема, как отметил Цыбульский, возникла из-за ухода с рынка оптовых поставщиков и независимых компаний. Весь объем топлива поступает через вертикально интегрированные компании, а спрос по-прежнему превышает предложение.
Власти региона рассчитывают на то, что поставки будут увеличены. В частности, «Лукойл» уже вдвое нарастил объемы, ожидаются дополнительные партии топлива от «Татнефти» и «Роснефти».