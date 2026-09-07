Всех, у кого есть Max, ждут новые правила посадки на самолеты и поезда

Новости России
Всех, у кого есть Max, ждут новые правила посадки на самолеты и поезда
В сети тут же заговорили об отмене традиционных билетов.
Всех, у кого есть Max, ждут новые правила посадки на самолеты и поезда
Архив arhpress.ru

Минтранс России намерен в будущем использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID. Об этом заявил в рамках ВЭФ Андрей Никитин.

 

Впрочем, конкретной даты запуска проекта пока нет.

 

«Что касается мессенджера "Макс", то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по цифровому ID. Однако это пока перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», — сказал Никитин.

 

После заявления в сети стали появляться слухи, будто «Макс» останется единственным способом попасть в транспорт. Андрей Никитин уточнил, что для посадки на поезд или самолет по-прежнему нужны традиционные документы. 

 

Использование «Макс» станет лишь приятным бонусом для пользователей, посадка по паспорту и билетам отменена не будет.

Автор
Юрий Самоваров
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