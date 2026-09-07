Всех, у кого есть Max, ждут новые правила посадки на самолеты и поезда

Минтранс России намерен в будущем использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID. Об этом заявил в рамках ВЭФ Андрей Никитин.
Впрочем, конкретной даты запуска проекта пока нет.
«Что касается мессенджера "Макс", то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по цифровому ID. Однако это пока перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», — сказал Никитин.
После заявления в сети стали появляться слухи, будто «Макс» останется единственным способом попасть в транспорт. Андрей Никитин уточнил, что для посадки на поезд или самолет по-прежнему нужны традиционные документы.
Использование «Макс» станет лишь приятным бонусом для пользователей, посадка по паспорту и билетам отменена не будет.