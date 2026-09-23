Зима ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 23 сентября — нас ждут внезапные снегопады

Новости России
Зима ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 23 сентября — нас ждут внезапные снегопады
Явно не такого конца сентября мы ждали.
Зима ворвется резко и без стука: синоптики изменили прогноз с 23 сентября — нас ждут внезапные снегопады
Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Жителей Москвы и Центральной России предупредили о сроках первых снегопадов. Информацию привел синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

 

По его словам, конец первой декады октября будет отмечен заметным похолоданием. Вторая же начнется с показателей на уровне +3…+8 градусов. Первые снегопады при этом ожидаются не раньше второй половины октября.

 

А пока россияне могут лишь готовиться к дождям: по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, осадки разной интенсивности будут продолжаться в Москве вплоть до пятницы. В среду и четверг на землю прольется до 6-7 литров воды на метро площади.

 

Тем не менее, на Дальнем Востоке дыхание зимы уже ощущается: накануне на регионы обрушился сильный ветер и дожди со снегом. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

 

На Дальнем Востоке высота снежного покрова на данный момент составляет 0-7 сантиметров. Тем не менее, о постоянных сугробах пока речи не идет.

Автор
Юрий Самоваров
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