Официанты призвали к ответу не платившую в ресторанах Собчак

Жизнь
Официанты призвали к ответу не платившую в ресторанах Собчак
В адрес телеведущей посыпались обвинения в соцсетях.
Официанты призвали к ответу не платившую в ресторанах Собчак
Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Работавшие официантами пользователи социальных сетей обвинили телеведущую и журналистку Ксению Собчак в том, что она не оплачивала счета в ресторанах, и призвали ее к ответу.

 

Комментарии появились под постами, в которых официанты просили рассказать о поведении звезд в кафе и ресторанах.

 

«Собчак вообще не заплатила за свой счет, и мы всеми официантами скидывались из чая, чтобы закрыть», — пишет один из пользователей.

 

«Про Собчак плюс, у нас она тоже не закрыла счет», — делятся другие.

 

Еще один случай: Собчак намеревалась покинуть заведение, не оплатив счет, и сделала это после обращения менеджера, ответив фразой: «А что, я должна платить?». 

 

Комментарии с обвинениями в адрес Собчак стали популярными: другие пользователи потребовали прокомментировать слова официантов. Впрочем, некоторые усомнились в правдивости таких заявлений.

Автор
Юрий Самоваров
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