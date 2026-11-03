Официанты призвали к ответу не платившую в ресторанах Собчак

В адрес телеведущей посыпались обвинения в соцсетях.

Работавшие официантами пользователи социальных сетей обвинили телеведущую и журналистку Ксению Собчак в том, что она не оплачивала счета в ресторанах, и призвали ее к ответу.

Комментарии появились под постами, в которых официанты просили рассказать о поведении звезд в кафе и ресторанах.

«Собчак вообще не заплатила за свой счет, и мы всеми официантами скидывались из чая, чтобы закрыть», — пишет один из пользователей.

«Про Собчак плюс, у нас она тоже не закрыла счет», — делятся другие.

Еще один случай: Собчак намеревалась покинуть заведение, не оплатив счет, и сделала это после обращения менеджера, ответив фразой: «А что, я должна платить?».

Комментарии с обвинениями в адрес Собчак стали популярными: другие пользователи потребовали прокомментировать слова официантов. Впрочем, некоторые усомнились в правдивости таких заявлений.