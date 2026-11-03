Раскрыта судьба архангельского ТЦ «Прага»

Там захотели сделать гастромаркет с барами.

Депутатам Архангельской гордумы представили концепцию превращения ТЦ «Прага» в трехэтажный гастромаркет с фуд-холлом на 18 операторов, рынком на 63 торговые точки и пятью барами.

Собственник предложил превратить здание в современное пространство, оформленное с учетом традиций Поморья.

Функциональное наполнение планируют распределить по трем этажам. Первый уровень — фуд-холл, рассчитанный на 18 операторов общественного питания. Внутри планируют разместить до 230 посетителей, еще 60 мест предусмотрены на летней веранде.

На втором этаже планируется обустроить рынок на 63 торговые точки — здесь хотят продавать мясо, рыбу, овощи и продукцию местных производителей. Здесь же должен работать проект «Город мастеров».

На третьем этаже появятся пять баров и событийные площадки с выходом на парапет, которые будут работать до четырех утра. После реконструкции полезная площадь объекта должна увеличиться до 3700 квадратных метров.

В проект нужно вложить примерно 300-400 миллионов рублей. Проектно-изыскательские работы планируется запустить в 2027 году, непосредственно реконструкция продлится от года до трех лет.