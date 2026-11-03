Стало известно о состоянии ожившего в архангельском морге пациента

Мужчину отправили туда по ошибке.

В Архангельске в крайне тяжелом состоянии остается мужчина, ошибочно признанный умершим.

61-летний пациент находится в Первой городской клинической больнице, он получает интенсивную терапию, а оказание ему медицинской помощи стало предметом служебной проверки.

30 октября бригада скорой, приехавшая к мужчине, констатировала его смерть. Его пытались реанимировать при помощи сердечно-легочной реанимации. Решив, что мужчина умер, его направили в морг. Там оказалось, что пациент жив, его срочно перевезли в больницу.

Ситуация находится на контроле регионального Минздрава.