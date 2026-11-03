За недопуск российских хоккеистов IIHF пригрозили санкциями

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За недопуск российских хоккеистов IIHF пригрозили санкциями
Организации придется отвечать по швейцарским законам.
За недопуск российских хоккеистов IIHF пригрозили санкциями
Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Международная федерация хоккея (IIHF) может быть привлечена к ответственности по швейцарскому законодательству, если воспротивится исполнению решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским хоккеистам.

 

По данным «Матч ТВ», если IIHF не захочет исполнять решение CAS, вопрос может выйти за рамки спортивного права и перейти в плоскость швейцарского законодательства. Перед рассмотрением дела стороны подписали специальное соглашение, необходимое для проведения разбирательства по ускоренной процедуре, и при неисполнении решения могут возникнуть основания для судебного разбирательства по поводу нарушения подписанного документа.

 

30 октября CAS полностью удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил решение IIHF об отстранении российской сборной от международных соревнований. Организация в срочном порядке намерена оценить шаги и время, необходимые для выполнения решения.

Автор
Юрий Самоваров
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