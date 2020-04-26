Глава администрации Инты ушла в отставку

На внеочередном заседании горсовета Инты была принята отставка главы местной администрации Л. Титовец. Нового главу смогут выбрать только осенью, а пока ее должностные обязанности возлагаются на Владимира Киселева, который был первым заместителем главы округа. Он уже обозначил свои приоритеты в работе по благоустройству города, подготовке к осенне-зимнему сезону.



Конкурс на должность главы округа Инта будет объявлен новым составом Совета МОГО. Полномочия депутатского корпуса 3-го созыва истекут в сентябре.



Напомним, что экс-глава администрации Инты подозревается в злоупотреблении полномочиями, а следствие считает, что она нанесла ущерб госбюджету на 2 млн руб. Именно это и стало основной причиной заявление об отставке, написанное Титовец по собственному желанию. На самом деле у нее не было другого выхода, и не факт, что против Титовец не возбудят уголовное дело.



У В. Кисилева есть несколько месяцев на то чтобы показать себя с лучшей стороны, тогда у него будет шанс занять свой пост на постоянной основе.