Глава администрации Инты ушла в отставку

Республика Коми >> Политика >> 23.05.2020

На внеочередном заседании горсовета Инты была принята отставка главы местной администрации Л. Титовец. Нового главу смогут выбрать только осенью, а пока ее должностные обязанности возлагаются на Владимира Киселева, который был первым заместителем главы округа. Он уже обозначил свои приоритеты в работе по благоустройству города, подготовке к осенне-зимнему сезону.

Конкурс на должность главы округа Инта будет объявлен новым составом Совета МОГО. Полномочия депутатского корпуса 3-го созыва истекут в сентябре.

Напомним, что экс-глава администрации Инты подозревается в злоупотреблении полномочиями, а следствие считает, что она нанесла ущерб госбюджету на 2 млн руб. Именно это и стало основной причиной заявление об отставке, написанное Титовец по собственному желанию. На самом деле у нее не было другого выхода, и не факт, что против Титовец не возбудят уголовное дело.

У В. Кисилева есть несколько месяцев на то чтобы показать себя с лучшей стороны, тогда у него будет шанс занять свой пост на постоянной основе. 





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