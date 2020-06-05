Жителям НАО предлагают оценить эффективность местных властей

Опрос, проводимый в Ненецком округе на предмет эффективности властей, проводится ежегодно. Его участники должны дать оценку работы органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям муниципального и регионального уровня. Список вопросов размещен на портале «Народный контроль».



Респонденты должны ответить на вопросы, касающиеся деятельности руководителей поселений, состояния автодорог, качества услуг ЖКХ, общественного транспорта и др. Итог опроса разместят на официальном портале Ненецкого автономного округа и направят на анализ Министерству экономического развития России.



Для электронной анкеты сделали детализацию по муниципальным образованиям. Их заполнение должно проводиться в соответствии с Постановлением российского правительства ежегодно. У опроса нет четких рамок, поэтому заполнить анкету можно в течение всего года.



Полученный результат используется органами исполнительной власти при проведении мониторинга эффективности работы органов самоуправления муниципальных образований.