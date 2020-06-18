Лидер КПРФ в Карелии против байкотирования выборов

Республика Карелия >> Политика >> 18.06.2020

Сидение на диване, по мнению Е. Ульянова (КПРФ)– это сидение на диване, а не гражданская позиция. Лидер коммунистической партии выступает против бойкота голосования за поправки в Конституцию. Он уверен, что голосовать нужно с пометкой «против».

ЦК КПРФ решил голосовать против поправок в Конституцию, во всяком случае в их нынешнем виде. Ульянов призывает пойти на участок и поставить "против" в нужной графе, потому что в пустой бюллетень галочку "за" поставить не составит труда, а значит фальсифицировать выборы. Если же человек проголосовал "против", его голос никуда не впишут. Может оказаться, что человек в это время был на рыбалке, а на участке лежит его бюллетень с пометкой "за".  

Последние 20 лет власть приучала к тому, что идти на выборы не нужно, а от мнения человека ничего не зависит. Теперь этим можно пользоваться, потому что люди вообще перестали верить в значимость своих голосов, значимость выборов, в способность на что-то повлиять.

Сейчас власти ждут безразличия и соглашательства, а это эквивалент безответственности.





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