Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми
В Коми завершился конкурс на лучшего работника сферы молодежной политики, который объединил 15 конкурсантов из 6 муниципалитетов: Усть-Вымского и Корткеросского районов, Печоры, Сыктывкара, Усинска и Воркуты.
Республиканский этап конкурса проводится каждый год и направлен на выявление, поддержку и развитие перспективных работников сферы, на повышение имиджа профессии.
На отборе нужно было представить резюме и портфолио, видеоролик «Моя профессия», сделать индивидуальное задание. На финальном этапе оценивалось умение презентовать себя, аргументировать позиции при решении заданий, уровень знаний в области молодежной политики в форме теста.
В категории "Руководитель органа власти, структурного подразделения, органа исполнительной власти Коми" победил Колесников А. Дипломы получили: Левченко Г., Рочева Т., Ивановская Е., Рассыхаева Е., Носова М., Ситар А., а лучшим куратором по работе с молодежью образовательных организаций Коми стала Гошева М., специалист Центра волонтерства ФГБОУ ВО СГУ им. П. Сорокина.
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