Общественная приемная депутата Госсовета Коми М. Шугалея начала работу в Коми

Отделение партии «Родина» в Коми назначило социолога М. Шугалея главой партсписка на выборах в Госсовет. На выборах партия получила 9,83% голосов, получив один мандат, переданный Шугалею. Шугалей уже открыл приемную в Сыктывкаре. Пока из новоизбранных депутатов этого не сделал никто.



От имени Шугалея с обращениями граждан пока будут работать волонтеры. В приемной будут разбираться с проблемами даже в ситуации, когда политдеятель не находится в республике. Напомним, что сейчас он сидит в сирийской тюрьме.



Приемная Шугалея расположена у здания Госсовета Коми. Волонтеры отделения работают на главной улице, собирают обращения. Запросы можно подавать по горячей линии, в соцсетях. Примерный список проблем уже известен, поскольку во время предвыборной кампании «Родина» запустила мобильное приложение, в котором граждане могли делиться своими проблемами.



Социологи М. Шугалей и С. Суэйфан с мая 2019 г. незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Депутатство Шугалея должно сыграть свою роль в освобождении россиян.