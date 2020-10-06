Общественная приемная депутата Госсовета Коми М. Шугалея начала работу в Коми

Республика Коми >> Политика >> 06.10.2020

Отделение партии «Родина» в Коми назначило социолога М. Шугалея главой партсписка на выборах в Госсовет. На выборах партия получила 9,83% голосов, получив один мандат, переданный Шугалею. Шугалей уже открыл приемную в Сыктывкаре. Пока из новоизбранных депутатов этого не сделал никто.

От имени Шугалея с обращениями граждан пока будут работать волонтеры. В приемной будут разбираться с проблемами даже в ситуации, когда политдеятель не находится в республике. Напомним, что сейчас он сидит в сирийской тюрьме.

Приемная Шугалея расположена у здания Госсовета Коми. Волонтеры отделения работают на главной улице, собирают обращения. Запросы можно подавать по горячей линии, в соцсетях. Примерный список проблем уже известен, поскольку во время предвыборной кампании «Родина» запустила мобильное приложение, в котором граждане могли делиться своими проблемами.

Социологи М. Шугалей и С. Суэйфан с мая 2019 г. незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Депутатство Шугалея должно сыграть свою роль в освобождении россиян.





Рекомендуем по теме:

М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми

Космический фейерверк в День Коми запустила партия "Родина"

Партия "Зеленая альтернатива" заявлена на выборы в Госсовет Коми

Мурманчанка может стать мэром Аланьи

В Коми учредят знак отличия "За вклад в развитие добровольчества"

Столицу Коми могут перенести в Ухту


Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

ЦВК Воркуты перешла на газ

Учителей НАО приглашают во Всероссийский экспертный педсовет

В Заполярье обсудили смену торговой сети «Евророс» на «Магнит»

Мегафестиваль Arkhangelsk Music Weeks обнародовал программу

30 тыс. малоимущих семей Вологды получают выплаты на детей

150 деревьев и 1600 кустов высадили в Мурманске за день
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета