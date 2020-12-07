Депутат внес спорную поправку в Конституцию Карелии

Республика Карелия >> Политика >> 07.12.2020

Депутат Заксобрания Карелии А. Рогалевич предложил к республиканскому триколору добавить еще один государственный символ.

Рабочая группа регионального парламента готовит поправки в карельскую Конституцию. Среди них предложение, которое вызывает острые споры общественности и депутатов. А. Рогалевич предложил в статью 12 закона республики, касающуюся государственного флага, дополнить.

Он предлагает в качестве второго госфлага Карелии использовать прямоугольное зеленое полотнище с черным крестом в красной кайме. Этот флаг имеет статус историко-культурной нематериальной ценности Карелии. Отношение ширины к длине флага - 2:3.

Фактически Рогалевич предложил к существующему флагу республики, который часто путают с дагестанским флагом, добавить еще один госсимвол, имеющий вековую историю и считающийся национальным флагом карелов. Автор эскиза флага - финский художник А. Галлен-Каллела. С 1920 г. зеленое полотнище с крестом утверждено в качестве символа независимого северо-карельского государства - Ухтинской республики.





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