На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов
В ходе сессии было рассмотрено более 20 законопроектов: 17 облзаконов, инициированных губернатором, 4 – депутатами облсобрания.
9 из 10 принятых законов внесены губернатором области, а один – депутатом И. Чесноковым.
Для допподдержки граждан, нуждающимся в улучшении условий просиживания, принят закон, предоставляющий инвестору право на получение без торгов участков из областной/муниципальной собственности, для строительства жилья при условии передачи в облсобственность 10% застроенной площади бесплатно на соцнужды. Квартиры будут передавать в муниципальную собственность с предоставлением людям из аварийного жилья, детям-сиротам. Это поможет решать вопрос расселения.
Законопроект вводит допкритерии, которым обязаны соответствовать масштабные инвестпроекты на условии строительства жилфонда с площадью квартир от 40 тыс. кв. м., если инвестпроект реализуется в Архангельске и Северодвинске, и при условии обеспечения доступности объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.
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