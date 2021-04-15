Пин Ап – какие бонусы есть у БК?

На данный момент Пин Ап лайв ставки представляют собой практически самую популярную игровую платформу во всей России и потому аудитория сайта уже давно превысила 10 миллионов пользователей, а количество это даже не планирует останавливаться и с каждым днем желающих попробовать себя в азартных играх становится все больше. Откуда такая популярность?

На самом деле ответ на данный вопрос довольно простой и связан он со стремлением администрации сделать игру на сайте максимально удобной и выгодной в первую очередь для пользователей. Так, например, давайте же прямо сейчас более подробно поговорим про бонусную систему на сайте, которая постоянно совершенствуется, но уже сейчас достигла достаточно высокого уровня развития. Поехали!

Какие бонусы есть у БК?

В первую очередь необходимо сказать про наличие на сайте огромного количества защитных механизмов, где каждый предназначен для улучшения игры и для создания безопасной атмосферы даже в такое нелегкое для казино и букмекерских контор время. На данный момент система работает в соответствии со всеми государственными стандартами и потому получила официальную лицензию от госорганов.

Но даже если с течением времени законодательство России изменится и придется подстраиваться под текущие условия, то даже к такому повороту событий администрация сервиса готова, ведь в этот же самый момент будут запущены тысячи различных зеркал, где каждое полностью копирует официальный сайт. Более того, их настолько много, что блокировка всех доменов займет более 10 лет, в то время как их количество будет становится еще больше.

Также стоит отметить внутренние протоколы безопасности, которые ограждают систему от надоедливых мошенников. Даже если тем и удастся взломать базу данных сайта, то они не смогут получить никакой информации, ведь все шифруется уникальным кодом, который был разработан лично создателями платформы, а потому ключи от них имеются лишь у создателей сайта.

Защита также имеется и у самих пользователей, за которыми постоянно ведется слежка относительно системы. Если выявляется какая-то подозрительная активность, то система начинает бить тревогу и разбираться в ситуации. Именно поэтому играть здесь полностью безопасно.