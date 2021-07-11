За ходом избирательной кампании в Госдуму в НАО будут наблюдать независимые эксперты

Стартовала избирательная кампания в Госдуму VIII созыва. Для законности всех этапов Общественная палата России инициировала создание штабов в регионах, сети экспертов.



Глава Общественной палаты НАО И. Соколов рассказал, что задачами штаба является мониторинг процесса выборов, контроль за соблюдением одинаковых возможностей для всех. Работать в штабе будут известные в регионе люди в качестве независимых экспертов.



Общество должно видеть работу кандидатов, партий, следить за агитационной кампанией, за соблюдением этических норм. Жителям НАО получат максимальный доступ к осуществлению избирательных прав.



В этом году будут новые правила голосования. Оно будет проводиться 3 дня. Отменен «день тишины», а предвыборную агитацию нужно закончить в 00:00 первого дня голосования. Также будут соблюдаться антиковидные меры - соблюдение соцдистанции, ношение масок, наличие на участках антисептиков.



Возможность свободной избирательной кампании должны обеспечить для всех, и за этим эксперты будет наблюдать.

