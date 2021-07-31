Партия «Новые люди» в соцопросе вошла в тройку лидеров

Вологодская область >> Политика >> 31.07.2021

Вологодское издание NewsVo опросило своих читателей на предмет кандидатов партий, за которые они планируют голосовать на выборах в Заксобрание Вологодской области в сентябре? Вариантов было 7: «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, «Яблоко» и «Не пойду на выборы».

Голосование проходило сутки: с 12:00 28 июля до 12:00 29 июля. За это время успели проголосовать 1198 человек.

Лидер опроса – КПРФ с 49% голосов участвовавших в опросе. Второе место за «Яблоком» с 9,02% голосов. Тройку замкнула партия «Новые люди» с 8,85% голосов волгожан.

За кандидатов от ЛДПР проголосовали 8,51% опрашиваемых, за кандидатов от «Единой России» - 5,93%, «Справедливой России» - 4,01%. «Не приду на выборы» выбрали 14,69%.

«Новые люди» хорошо поработали в Вологде. За полгода сторонники партии заявили о себе полезными делами, инициативами, завоевав доверие жителей. У них еще есть время поднять свой рейтинг и подвинуть на выборах представителей правящей партий, коммунистов и яблочников.





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