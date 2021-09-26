Светлана Кательникова назначена главой Апатитов
Апатитский Совет депутатов избрал главой города Светлану Кательникову. Ее кандидатуру поддержали голосами 18 депутатов. Против не было никого.
Полномочия теперь уже экс-мэра Алексея Гилярова прекращены 23 сентября досрочно, поскольку он избирался в Мурманскую облдуму. Теперь его круг обязанностей расшириться.
С. Кательникова ранее занимала пост замглавы горадминистрации Апатитов. Назначение на пост главы города стало для нее еще одним вызовом и возможностью доказать, что у ее любимого города есть потенциал, а сотрудничество с властью может дать более замечательный результат, старые проблемы решаемы.
Мэр настроена решительна и готова к новой работе. Она обещает прислушиваться к пожеланиям населения и работать на процветание города.
А тем временем депутат Госдумы Е. Федоров, который представляет Мурманскую область, как представитель региона займется в первую очередь вопросами федерального финансирования арктических проектов на Кольском полуострове. Это необходимо для более быстрого развития региона.
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