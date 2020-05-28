Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах

Искусственные неровности, установленные на дорогах, часто называют лежачими полицейскими. Это специальные приспособления, которые применяются для того, чтобы принудительно заставить водителей транспортных средств на определённых участках снижать скорость. Это придумано с целью повышения безопасности на дорогах, сокращения количества аварийных ситуаций.



Лежачий полицейский – один из видов искусственных дорожных неровностей (сокращённо ИДН), представляющий собой выступ, расположенный поперёк на дорожном полотне, разновидности их можно увидеть тут: https://www.standartpark.ru/catalog/idn_500/. Водителям приходится замедлять скорость. ИДН предотвращают наезды на пешеходов и другие ДТП, причинами которых часто бывает превышение скорости.



Отличный способ урезонить нарушителей

Где необходима установка ИДН?

На дорожных участках с повышенной опасностью, где нельзя ездить со скоростью более 40 км/ч.



Вблизи входа на территорию детских садов.



Рядом с игровыми площадками для детей.



Если рядом стоит школа, ВУЗ.



Вблизи стадионов, парков, вокзалов.



Перед оживлёнными пешеходными переходами.



Перед сложными переходами.



Возможна установка ИДН во дворах, но это делается с разрешения ГИБДД при участии управляющей компании. Для установки нужно подавать в ГИБДД заявление и аргументировать необходимость установки в этом месте ИДН.



На мостах, эстакадах.



На путях следования в клиники, места оказания экстренной помощи.



На магистралях, федеральных трассах.



В районе автобусных остановок, тролейбусных маршрутов.



Многие лихачи могут не заметить дорожные знаки, не обращать внимание на разметку. Однако, достаточно выпуклый поперечный выступ проигнорировать довольно сложно. Если попытаться это сделать и продолжить двигаться с высокой скоростью, нарушитель ощутить достаточное серьёзное физическое потрясение, которое заставит водителя впредь не нарушать правила.Игнорирование ИДН может повлечь серьёзные последствия для автомобиля, с последующим дорогостоящим ремонтом. Проезжать эти места нужно правильно и очень осторожно, даже на небольшой скорости, чтобы не допустить повреждение рулевого управления или подвески транспортного средства. Нужно заранее тормозить, затем следует педаль отпустить, не доезжая до препятствия, чтобы машина проехала сама на небольшой скорости поданной неровности.Правила предусматриваются места, где требуется использование ИДН:Нельзя устанавливать ИДН:Запрещено устанавливать ИДН в некоторых местах, по причине создания неудобств и возможных аварий.