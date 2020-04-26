Специалисты отмечают спад паводка в заречных поселках Коми
5 последних суток паводковая вода уходит на 7 см в сутки. Спасатели помогают людям из подтопленных районов адресно, обустраивают мостовые переходы по затопленным местам.
Пик паводка в Сыктывкаре пришелся на ночь на 17 мая. Уровень воды дошел до 630 см, после чего вода начала убывать. В настоящий момент паводковая вода опустилась до 591 см в заречных поселках Сыктывкара и самом городе.
В мэрии сообщили, что в этом году паводковый поток так и не достиг опасного уровня, до которого оставалось 10 см. Последствия подтопления устраняются спасателями. Помощь оказывается по заявлению жителей, а спасательный отряд приезжает на место в течение 10 минут. Если есть необходимость, жителей поселков привозят в Сыктывкар.
Глава управления по делам ГО и ЧС горадминистрации Сыктывкара О. Атаманюк сообщил, что после окончания половодья будет понятно, что делать с поврежденными постройками и их ремонтом. В этом паводковом сезоне неожиданностей не предвидится, а со всеми наводнениями удается справиться оперативно.
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