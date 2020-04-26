В Архангельске стартует фестиваль карьеры «Open Space»

Архангельская область >> Общество >> 24.05.2020

30 мая в Доме Молодежи Архангельской области будет запущен третий фестиваль карьеры. К нему смогут подключиться люди из отдаленных районов региона, кто хотел, но не мог сделать это раньше.

Здесь помогут найти работу мечты, развить бренд, научиться эффективно представлять себя на рынке, искать ресурсы. Эти вопросы участники будут решать на мастер-классах со спикерами: коучами, психологами, топовыми консультантами из Москвы и Петербурга.

У гостей будет возможность знакомиться с работодателями, узнавать о возможностях для молодежи в различных компаниях, подавать резюме, получать обратную связь.

К участию приглашаются школьники старших классов, выпускники колледжей, вызов, студенты, безработная молодежь, люди, желающие повысить профессиональный уровень 18-30 лет. Среди них разыграют 3 бесплатные консультации от спикеров.

Open Space — шанс прокачать навыки в поиске работы, правильном составлении резюме, других составляющих для любого вида деятельности. Это помощь в поиске себя и своего места в жизни.





Рекомендуем по теме:

Open Innovations Startup Tour второй раз прошел в Архангельске

Образовательный форума "Молодежь 83 – ЭНЕРГИЯ ОКРУГА" пройдет в Нарьян-Маре

В Архангельской области стартует фестиваль кино «Arctic open»

Молодежный фестиваль патриотов "АрхангелЪ" открылся в столице Поморья

В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"

Европейская неделя кодирования Meet and Code пройдет в Архангельске


Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок

"Дом кукол" в Петрозаводске распродает кукол

В Олонце выявлен первый случай коронавируса

Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн

Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок

Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку

Коронавирус обнаружен на острове Ягры
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета