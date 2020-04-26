В Архангельске стартует фестиваль карьеры «Open Space»

30 мая в Доме Молодежи Архангельской области будет запущен третий фестиваль карьеры. К нему смогут подключиться люди из отдаленных районов региона, кто хотел, но не мог сделать это раньше.



Здесь помогут найти работу мечты, развить бренд, научиться эффективно представлять себя на рынке, искать ресурсы. Эти вопросы участники будут решать на мастер-классах со спикерами: коучами, психологами, топовыми консультантами из Москвы и Петербурга.



У гостей будет возможность знакомиться с работодателями, узнавать о возможностях для молодежи в различных компаниях, подавать резюме, получать обратную связь.



К участию приглашаются школьники старших классов, выпускники колледжей, вызов, студенты, безработная молодежь, люди, желающие повысить профессиональный уровень 18-30 лет. Среди них разыграют 3 бесплатные консультации от спикеров.



Open Space — шанс прокачать навыки в поиске работы, правильном составлении резюме, других составляющих для любого вида деятельности. Это помощь в поиске себя и своего места в жизни.

