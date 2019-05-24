М. Гмырин помог Нарьян-Мару избавиться от уличных заборчиков

Председатель Ассоциации «Арктических муниципалитетов» М. Гмырин помог в благоустройстве Нарьян-Мара.



С апреля вступил в действие ГОСТ 52289-2019, определяющий список новых знаков, дорожных разметок. В нем, уточнены правила установки пешеходных дорожных ограждений. Ограждения на 50 м у школ и пешеходных переходов применяются в случаях, когда расстояние от дороги до тротуара менее 1 м.



В Нарьян-Маре и других арктических городах есть возможность избавится от лишних заборов, визуально загромождающих улицы, мешающих очистке тротуара от снега, усложняющих транспортную обстановку на дорогах.



Гмырина поблагодарили за предоставление площадки для вынесения проблем на федеральный уровень, диалог, последовательные действия, быстро приведшие к решению актуального вопроса для всех городов.



На встрече с А. Цыбульским журналисты задали вопрос о том, как долго уродливые и ржавеющие заборы будут портить эстетический вид города и реально мешать людям? Глава региона сообщил, что ему они не нравятся, но решение об их снятии должно поддержать правительство.



Справка. М. Гмырин в 2009-2016 гг. руководил Северодвинском.