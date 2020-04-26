1,6 тыс. жителей НАО приняли участие в охотничьем сезоне

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.05.2020

1,6 тыс. охотников округа участвовали в весеннем сезоне охоты, о чем сообщило профильное ведомство, подводя итоги сезонной охоты. В 2020 г. весенняя охота прошла на 3-х участках охотничьих угодий 16-25 мая.

Участвовать в охоте могут только жители НАО. Соответствующее решение было принято окружными властями. Эта мера была направлена на безопасность жителей НАО в условиях коронавируса. В соседних областях охота была запрещена.

Сейчас Департамент природных ресурсов НАО прекратил выдавать путевки. Всего выдано 1659 разрешений на охоту, 752  - через портал госуслуг со скидкой.

Разрешение дает охотнику право добыть до 20 гусей/казарок, 20 селезней. За разрешение нужно заплатить госпошлину - 650 руб., а со скидкой за получение электронного разрешения - 455 руб. Так охотников приучают пользоваться бесконтактной формой заказа документов.

Департамент природных ресурсов напомнил охотникам о необходимости предоставлять сведения о добытых ими охотничьих ресурсах не позднее 20 дней после окончания охоты.





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