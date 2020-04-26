1,6 тыс. жителей НАО приняли участие в охотничьем сезоне
1,6 тыс. охотников округа участвовали в весеннем сезоне охоты, о чем сообщило профильное ведомство, подводя итоги сезонной охоты. В 2020 г. весенняя охота прошла на 3-х участках охотничьих угодий 16-25 мая.
Участвовать в охоте могут только жители НАО. Соответствующее решение было принято окружными властями. Эта мера была направлена на безопасность жителей НАО в условиях коронавируса. В соседних областях охота была запрещена.
Сейчас Департамент природных ресурсов НАО прекратил выдавать путевки. Всего выдано 1659 разрешений на охоту, 752 - через портал госуслуг со скидкой.
Разрешение дает охотнику право добыть до 20 гусей/казарок, 20 селезней. За разрешение нужно заплатить госпошлину - 650 руб., а со скидкой за получение электронного разрешения - 455 руб. Так охотников приучают пользоваться бесконтактной формой заказа документов.
Департамент природных ресурсов напомнил охотникам о необходимости предоставлять сведения о добытых ими охотничьих ресурсах не позднее 20 дней после окончания охоты.
Рекомендуем по теме:
В Олонце выявлен первый случай коронавируса
Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн
Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок
Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку
Коронавирус обнаружен на острове Ягры
В Мурманской области проведена первая операция коронавирусному пациенту
Детям войны в Коми единовременную выплату увеличат до 3 тыс. руб.