Ю. Бездудный проверил готовность пунктов размещения населения к приему жителей во время паводка

Губернатор НАО совершил рейд по затопленным зонам Заполярного района, заехал в Великовисочный сельсовет. В муниципалитете подтоплены 4 населенных пункта: с. Великовисочное, д. Тошвиска, Щелино, Лабожское.



В Великовисочном сельсовете вода в Печоре поднялась до 885 см, что выше предельно допустимого показателя на 150 см. В с. Великовисочное, д. Лабожское, Щелино, Тошвиска подтоплено 276 территорий, 226 домов, в которых проживают 476 человек. Подтоплено 17 соцобъектов, из которых 14 функционируют.



21 мая в Великовисочном сельсовете ввели режим ЧС.



Ю. Бездудный пообщался с жителями, сотрудниками МЧС, главой сельсовета, посетил больницу, дизельную электростанцию, пункт для временного размещения населения на базе школы. В готовности находятся 6 объектов, способных вместить 225 человек.



Школа, дизельная электростанция, больница – социально значимые объекты. Они в ходе паводка не пострадали, поэтому работают в штатном режиме. В школе, которая сейчас пустует, развернули пункт для временного размещения со спальными местами, постельным бельем, столовой, медпунктом.