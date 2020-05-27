Череповец может обновить трамвайный и автобусный парки

Вологодская область >> Общество >> 27.05.2020

Город может купить 177 единиц новой техники.

В Автоколонне №?1456 в 2021 г. хотят получить 130 автобусов, а в этом 17 газовых автобусов по льготным расценкам в рамках федеральной программы. Об этом рассказал мэр Череповца В. Германов на заседании в гордуме.

Он напомнил, что в 2019 г. город купил 25 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Но это было только начало обновления автопарка. Экономия топлива на газовых автобусах составляет 800 тыс. руб. с единицы в год. Также есть нацпроект «Экология», программа «Чистый воздух», благодаря которым можно купить 65 газовых и 65 дизельных «ЕВРО-5» автобусов. В рамках этих программ также будет построена газонаполнительная станция у Автоколонны и ремонтный бокс. Программа «Чистый воздух»  в настоящий момент заморожена, но в 2021 г. может снова начать работу.

Череповец планирует попасть в программу «Чистый воздух» ради обновления трамвайного парка. Это позволит получить 30 трамваев. Сейчас в городе их 60, 70 % которых 1984 г. выпуска, а износ составляет 90 %.





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