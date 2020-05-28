В Коми увеличили финансирование детского летнего отдыха

В 2020 г. на летнюю оздоровительную кампанию в Коми выделят 430 млн руб. 24 млн руб. пойдут на обновление материально-технической составляющей лагерей. Всего финансирование увеличилось на 27 %.



Подготовка к летней кампании социально ориентирована и проводится в плановом режиме. Повышенное финансирование позволит изменить цену путевок за счет бюджета, расширить категории, которым можно оказать поддержку. Впервые будет введена частичная компенсация стоимости путевок для многодетных семей на 1440 руб. в сутки из региональной казны. Для остальных введена компенсация 1200 руб. в стуки (28 %). Цены на путевки по сравнению с 2019 г. увеличились на 7 %.



Путевки стоят 20-35 тыс. руб. Компенсация - 50 % средней стоимости трат или 600 руб. в сутки. В Коми около 101 тыс. детей школьного возраста. В лагеря едут свыше 50 % детей, а 70 % нуждающихся в помощи государства. Готовность открыться летом выразили 463 лагерей. Сейчас идет формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей в Коми.