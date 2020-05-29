В Нарян-Маре пройдет акция «Поделись улыбкою своей»

В этом году День защиты детей 1 июня отпраздную необычно. В столице округа пройдет акция «Поедались улыбкою своей». Волонтеры в костюмах ростовых кукол поздравят детей Нарьян-Мара и пос. Искателей



Организатором мероприятия выступает центр молодежной политики Ненецкого округа. Поскольку проведение массовых мероприятий запрещено, принято решение провести праздничную акцию, соблюдая все противоэпидемиологические меры для поздравления юных жителей НАО с их праздником. Об этом рассказала представитель молодежного центра региона Екатерина Зименкова.



Поздравлять детей должны две пары ростовых кукол. Они будут раздавать символические подарки в виде воздушных шариков, конфет, а все желающие смогут с ним сфотографироваться. Где будут находиться волонтеры в ростовых куклах, в какое время, никто не знает, поэтому рассчитывать на то, что их увидит много детей, не приходится. Видимо, это сделано для того, чтобы дети не собирались группами, хотя скептики уже обвиняют организаторов в жадности и экономии на подарках.