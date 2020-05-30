В Архангельске возведение реплики беседки Грина закончат в июне

В Архангельске закончат возведение реплики беседки Грина уже в начале июня. Конструкция почти готова. Осталось сделать монтаж кровельного покрытия. Возведение проводится на территории Петровского сквера.



Авторский надзор нашел ряд замечаний к проекту, но их удалось полностью устранить.



Возвращение беседки - часть проекта благоустройства сквера. Набережная Северной Двины преобразиться. Авторы старались восстановить конструкцию близко к историческому облику, уделяя большое внимание воссозданию существенных для стилистики памятника деталей и частей.



Беседка сделана в вельской исправительной колонии. Для строительства использовалась сосна. Брус обработан специальным химсоставом. Беседка должна прослужить около 25 лет. Такую гарантию дают на нее производители.



Оригинальная беседка возведена по указанию губернатора Н. Голицына в 1889–1890 гг. Это павильон с 2-я скамьями в швейцарском стиле. Беседка Грина стала так называться потому, что здесь русский писатель А. Грин любил проводить время в 1910–1912 гг.