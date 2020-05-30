Жители Архангельской области и НАО не готовы к референдуму по объединению
Губернатора Архангельской области считает, что проведение референдума "не является самоцелью".
Пока жители НАО и Архангельской области не готовы к референдуму по объединению регионов. Главы регионов А. Цыбульский и Ю. Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта России путем объединения НАО и Архангельской области". Планировалось этот вопрос вынести на референдум, но в 2020 г. это не планируется.
За короткие сроки люди не хотят принимать такое решение. Следует изучить перспективы объединения, понять экономическую целесообразность. Главное - улучшить положения жителей обеих территорий.
Идея экономической интеграции имеет поддержку в правительстве России.
Цыбульский рассказал, что власти регионов приступают к разработке экономраздела программы интеграции двух территорий вместе с Минвостокразвития. В нее войдут меры качественного улучшения социально-экономического положения регионов. Программа предполагает интеграцию, создание рабочих мест, диверсификацию экономики.
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