В Новодвинске отремонтируют «дачную» дорогу

Архангельская область >> Общество >> 30.05.2020

В Новодвинске власти выиграли 2 тендера на финансирование ремонта автодорог. Деньги решено направить на «дачную» дорогу. Она ведет к садовым товариществам. Там около 8 тыс. загородных домов. Сюда часто едут летом и зимой, но дорога не выдерживает никакой критики в плане пригодности.

Губернатор А. Цыбульский эту инициативу новодвинских властей поддержал. Глава Архангельской области прибыл в Новодвинске с рабочим визитом. Народные депутаты обозначили главе региона актуальные проблемы, беспокоящие горожан, в том числе недостаток узких специалистов в больнице, в частности – окулиста, кардиолога, ревматолога и лора.

Председатель комиссии совета Новодвинска по соцвопросам И. Волова отметила нехватку кадров, которая является общей проблемой муниципальной системы здравоохранения. Решать ее ненужно на федеральном, местном и региональном уровнях.

В Новодвинске больница в техплане насыщается, проводится ремонт, город готов предоставить врачам жилье, а с кадрами дело обстоит сложнее, поэтому проблему нужно решать комплексно.





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