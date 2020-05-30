В Новодвинске отремонтируют «дачную» дорогу

В Новодвинске власти выиграли 2 тендера на финансирование ремонта автодорог. Деньги решено направить на «дачную» дорогу. Она ведет к садовым товариществам. Там около 8 тыс. загородных домов. Сюда часто едут летом и зимой, но дорога не выдерживает никакой критики в плане пригодности.



Губернатор А. Цыбульский эту инициативу новодвинских властей поддержал. Глава Архангельской области прибыл в Новодвинске с рабочим визитом. Народные депутаты обозначили главе региона актуальные проблемы, беспокоящие горожан, в том числе недостаток узких специалистов в больнице, в частности – окулиста, кардиолога, ревматолога и лора.



Председатель комиссии совета Новодвинска по соцвопросам И. Волова отметила нехватку кадров, которая является общей проблемой муниципальной системы здравоохранения. Решать ее ненужно на федеральном, местном и региональном уровнях.



В Новодвинске больница в техплане насыщается, проводится ремонт, город готов предоставить врачам жилье, а с кадрами дело обстоит сложнее, поэтому проблему нужно решать комплексно.