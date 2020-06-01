В Кандалакше на месте пустыря возле вокзала появится часовня

Мурманская область >> Общество >> 01.06.2020

Летом в Кандалакше построят часовни на пустыре у железнодорожного вокзала. Также будет обустроена общественная зона с ярмаркой и детскими площадками. Территория у часовни станет небольшим ухоженным сквером, в котором можно будет отдыхать, гулять с детьми. Также это будет место, куда можно прийти в религиозные праздники, принести молитву, успокоить душу.

Место для часовни выбрали не случайно. Оно находится в шаговой доступности от вокзала, близлежащих домов, а территория долгое время пустовала, не принося никакой пользы, теперь эта зона будет приведена в порядок. 

Глава Кандалакшского района М. Павлов рассказал, что строительство часовни будет осуществляется за счет пожертвований. Горожанам идея с часовней понравилась, и большинство жителей города ее поддержали.

Также в городе планируют открыть кванториумы небольших размеров, на чье техническое оснащение выделят 50 млн руб. Дети в них смогут заниматься инженерным, техническими и творческими изысканиями, использовать современное оборудование.





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