В Кандалакше на месте пустыря возле вокзала появится часовня

Летом в Кандалакше построят часовни на пустыре у железнодорожного вокзала. Также будет обустроена общественная зона с ярмаркой и детскими площадками. Территория у часовни станет небольшим ухоженным сквером, в котором можно будет отдыхать, гулять с детьми. Также это будет место, куда можно прийти в религиозные праздники, принести молитву, успокоить душу.



Место для часовни выбрали не случайно. Оно находится в шаговой доступности от вокзала, близлежащих домов, а территория долгое время пустовала, не принося никакой пользы, теперь эта зона будет приведена в порядок.



Глава Кандалакшского района М. Павлов рассказал, что строительство часовни будет осуществляется за счет пожертвований. Горожанам идея с часовней понравилась, и большинство жителей города ее поддержали.



Также в городе планируют открыть кванториумы небольших размеров, на чье техническое оснащение выделят 50 млн руб. Дети в них смогут заниматься инженерным, техническими и творческими изысканиями, использовать современное оборудование.