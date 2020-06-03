Власти Коми рассматривают возможность вернуться к ранее снятым ограничениям

Власти Коми могут вернуть все ограничения, которые отменили в рамках первого этапа снятия из-за роста числа госпитализированных с коронавирусом. Люди категорически не хотят придерживаться противоэпидемических мер, ходят по городу без масок, создавая опасную ситуацию.



Глава Коми В. Уйба заявил о росте показателей заболеваемости в последние дни, а количество занятых коек в спецбольницах превысило 50 %. На улице немногие носят маски, в магазинах ситуация еще хуже. У людей создалась иллюзия, что опасность миновала, но это не так. Количество госпитализированных растет, а учитывая длительность пребывания в больнице, меньше выздоровевших, есть основания отменить послабление режима карантина. Показатель наполняемости коек вышел за рамки.



В Коми выявлено 1352 заболевших, выздоровели 704 человека, умерли 24, а прирост за последние сутки составил 30 человек.



Напомним, что в некоторых субъектах РФ после снятия части ограничений показатели заболеваемости ухудшились, поэтому пришлось вернуться к самоизоляции.