В. Уйба собирается укреплять отношения с учеными республики

Республика Коми >> Общество >> 03.06.2020

Глава Коми запланировал посещение научного центра республики для налаживания отношений с учеными. Он считает, что научный потенциал центра нужно максимально направить на развитие республики.

В. Уйба провел встречу с главой ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А. Самариным, на которой поднял вопросы сотрудничества. В рамках встречи были намечены векторы дальнейшего взаимодействия. Наука должна быть направлена на реализацию научно-образовательного потенциала Коми в экономике. Люди должны понимать, что наука - это не что-то абстрактное, а конкретные действия для достижения определенных целей в республике в определенное время.

А. Самарин рассказал о деятельности институтов научного центра, который отметил в прошлом году 75-летие. Напомним, что  в республике должна быть налажена работа целой сети научно-образовательных центров. Их формирование идет по всей стране. Планы создания отражены в майском указе Президента России В. Путина. Они являются задачей нацпроекта «Наука», реализация которого идет по всей республике.





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