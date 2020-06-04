Павильон для карельских петроглифов достроят летом

Республика Карелия >> Общество >> 04.06.2020

Строительство павильона над наскальными рисунками времен неолита (петроглифов) идет полным ходом в Беломорском районе в рамках  программы развития Карелии до 2020 г. 

Глава управления охраны объектов культурного наследия республики Юлия Алипова рассказала, что работы должны быть завершены в конце июня, но процесс может затянуться.

В апреле Минкульт Карелии заказал проект музейного пространства в павильоне. Это многофункциональный объект, где можно увидеть скалу с петроглифами, временные экспозиции, посетить информационный центр, послушать лекцию, увидеть фильмы и принять участие квестах. В павильоне будет информация о петроглифах, которые претендуют на попадание в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Беломорске создается музей, рассказывающий о крупнейших скоплениях древних рисунков на Онежском озере и Белом море. Задачи музея – сохранение наскальной живописи, обеспечение  круглогодичного доступа к рисункам. В рамках индивидуальной программы  республика за 4 года получит из федеральной казны 630 млн руб.





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