Павильон для карельских петроглифов достроят летом

Строительство павильона над наскальными рисунками времен неолита (петроглифов) идет полным ходом в Беломорском районе в рамках программы развития Карелии до 2020 г.



Глава управления охраны объектов культурного наследия республики Юлия Алипова рассказала, что работы должны быть завершены в конце июня, но процесс может затянуться.



В апреле Минкульт Карелии заказал проект музейного пространства в павильоне. Это многофункциональный объект, где можно увидеть скалу с петроглифами, временные экспозиции, посетить информационный центр, послушать лекцию, увидеть фильмы и принять участие квестах. В павильоне будет информация о петроглифах, которые претендуют на попадание в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



В Беломорске создается музей, рассказывающий о крупнейших скоплениях древних рисунков на Онежском озере и Белом море. Задачи музея – сохранение наскальной живописи, обеспечение круглогодичного доступа к рисункам. В рамках индивидуальной программы республика за 4 года получит из федеральной казны 630 млн руб.