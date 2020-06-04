Продолжительность жизни в Карелии увеличилась до 71,5 лет

Республика Карелия >> Общество >> 04.06.2020

Средний показатель продолжительности жизни в Карелии в прошлом году составил 71,46 года.

На заседания коллегии в Минздраве республики подвели итоги работы  здравоохранения за прошлый год и поделились планами на 2020 г. За плечами уже 5 месяцев 2020 г., а в Карелии только сейчас решили определиться с текущими планами.

М. Охлопков назвал главным достижением прошлого года сохранение положительной динамики индикатора качества жизни людей –  продолжительности жизни. Она по сравнению с 2018 г. выросла на 0,9 года до 71,46 лет.

В Минздраве России также подсчитали среднюю продолжительность жизни в стране, и она достигла  73,4 года. Это исторический максимум. В большей мере это объясняется снижением смертности людей трудоспособного возраста - на 3,5 % у мужчин, на 2,1 % - у женщин. Прогноз Росстата на конец прошлого года - ожидаемая продолжительность жизни 79,1 года к 2035 году. Это незначительное увеличение, поскольку во многих станах показатель равен 85 и более годам.

Для достижения планового показателя в Карелии разработали план по увеличению продолжительности жизни.





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