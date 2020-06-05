В НАО началась летняя кампания по трудоустройству подростков

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.06.2020

На работу в летний период в Нарьян-Маре устроены 245 детей 14-18 лет. Ребята захотели заработать, поэтому с каждым заключили срочный трудовой договор. В связи с распространением коронавирусной инфекции в этой кампании по трудоустройству есть ряд особенностей.

Детей, принятых на работу в 2 раза меньше, а берут их всего 42 организации. Бюджетные организации в сфере образования, спорта, культуры, здравоохранения, принять на работу детей не могут. Многие организации не работают.

Подростки в  этом году смогут работать по 2 недели. Работодателям выплатят компенсацию за трудоустройство в размере 0,7 ставки на зарплату сотрудника, страховые взносы во внебюджетные государственные фонды.

Большая часть детей и подростков направлена на работы по благоустройству парков, скверов, улиц, т. е. на работы на открытом воздухе.

Работодателям дали рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым нужно организовать работу с соблюдением дистанции, выдать подросткам средства индивидуальной защиты: медмаски, антисептики, перчатки.





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