В НАО началась летняя кампания по трудоустройству подростков
На работу в летний период в Нарьян-Маре устроены 245 детей 14-18 лет. Ребята захотели заработать, поэтому с каждым заключили срочный трудовой договор. В связи с распространением коронавирусной инфекции в этой кампании по трудоустройству есть ряд особенностей.
Детей, принятых на работу в 2 раза меньше, а берут их всего 42 организации. Бюджетные организации в сфере образования, спорта, культуры, здравоохранения, принять на работу детей не могут. Многие организации не работают.
Подростки в этом году смогут работать по 2 недели. Работодателям выплатят компенсацию за трудоустройство в размере 0,7 ставки на зарплату сотрудника, страховые взносы во внебюджетные государственные фонды.
Большая часть детей и подростков направлена на работы по благоустройству парков, скверов, улиц, т. е. на работы на открытом воздухе.
Работодателям дали рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым нужно организовать работу с соблюдением дистанции, выдать подросткам средства индивидуальной защиты: медмаски, антисептики, перчатки.
Рекомендуем по теме:
Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок
Коронавирус обнаружен на острове Ягры
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Окраины Архангельска утопают в мусоре
Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом
80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности
В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения