В Северодвинске начали оборудовать контрольно-пропускные пункты
Сегодня город корабелов закрыт на карантин по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции. Теперь проезд транспорта в город будет осуществляться через КПП.
Исключение сделают для тех, кому требуется медицинская помощь. В этом случае нужно предъявить соответствующую справку. Также смогут проезжать участники погребений родственников и те, кому надо обратиться за муниципальными и государственными услугами, при условии, что они не предоставляются дистанционно в электронной форме. Разрешен транзитный проезд едущим с Онежского района. Не будут распространяться ограничения на перевозчиков и представителей оперативных служб.
Людей просят оставаться дома, не планировать вылазки в лес или к воде.
Напомним, что накануне в регионе зафиксировали еще 125 случаев заражения коронавирусом. Очаги заболевания возникают в разных местах, а ситуация пока не улучшается. Это вынуждает власти Северодвинска усилить меры профилактики, и в то время, когда многие города вводят послабления режима самоизоляции. В Северодвинске нужно оставаться дома.
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