Пусковой стол для космодрома «Восточный» отправится на Дальний Восток

В июле из Северодвинска на космодром «Восточный» отправят пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара». Доставка пройдет по Северному морскому пути, о чем сообщил Центр эксплуатации объектов космической инфраструктуры.



Циклопическая конструкция имеет вес 2 тыс. тонн. Повезут ее на универсальном грузовом судне «Баренц» вместе с комплексом вакуумной установки. Судно отправится по Берингову проливу, Северному Ледовитому океану, Берингову и Охотскому морям в порт Советская Гавань. Затем оборудование перегрузят на баржу, которая повезет конструкцию по рекам Зея и Амур. На «Восточном» груз будет в сентябре. Конструкция громоздкая и тяжелая, поэтому перевозить ее по морю – единственный возможный вариант.



Испытания пускового стола стартовали осенью 2010 г. На предприятии, где собрали стол, также сделали мобильную башню обслуживания высотой 54 м, кабель-мачту, кабельно-заправочную мачту.



Справка. Космодром «Восточный» расположен в Амурской области. Строительство стартового комплекс в Северодвинске началось в 2012 г. и завершилось в 2016 г. Строительство второго комплекса началось в прошлом году, а завершится в 2025 г.