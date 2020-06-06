Пусковой стол для космодрома «Восточный» отправится на Дальний Восток

Архангельская область >> Общество >> 06.06.2020

В июле из Северодвинска на космодром «Восточный» отправят пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара». Доставка пройдет по Северному морскому пути, о чем сообщил Центр эксплуатации объектов космической инфраструктуры.

Циклопическая конструкция имеет вес 2 тыс. тонн. Повезут ее на универсальном грузовом судне «Баренц» вместе с комплексом вакуумной установки. Судно отправится по Берингову проливу, Северному Ледовитому океану, Берингову и Охотскому морям в порт Советская Гавань. Затем оборудование перегрузят на баржу, которая повезет конструкцию по рекам Зея и Амур. На «Восточном» груз будет в сентябре. Конструкция громоздкая и тяжелая, поэтому перевозить ее по морю – единственный возможный вариант.

Испытания пускового стола стартовали осенью 2010 г. На  предприятии, где собрали стол, также сделали мобильную башню обслуживания высотой 54 м, кабель-мачту, кабельно-заправочную мачту.

Справка. Космодром «Восточный» расположен в Амурской области. Строительство стартового комплекс в Северодвинске началось в 2012 г. и завершилось в 2016 г. Строительство второго комплекса началось в прошлом году, а завершится в 2025 г.





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