Боевая техника Северного флота прибыла в Мурманск для подготовки к параду

Мурманская область >> Общество >> 07.06.2020

Из Корзуново в столицу Заполярья приехала колесная техника, среди которой ракетно-пушечные зенитные комплексы «Панцирь-С1» на четырехосных грузовиках, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы для залпового огня «Град», другие машины. Они приехали на парад, который состоится 24 июня в честь 75-летия Победы в ВОв.

Всего в нем примут участие 72 единицы исторической и боевой техники. Во главе колонны поедет легендарный танк времен ВОв Т-34. Из современных представителей будут арктические танки Т-80БВМ, вездеходы «Алеут», пусковые установки ракетного комплекса «Бастион», комплекса С-400, которые будут самыми большими на военном параде.

В парадах в Североморске и Мурманске будут участвовать 1,5 тыс. военнослужащих, а тренировки состоится 19 июня.

Также состоится парад авиатехники армии ВВС, ПВО Северного флота над мемориалом Защитникам Советского Заполярья.

Напомним, что парад Победы в этом году был отменен из-за  эпидемии коронавируса, а выбор новой даты связан с тем, что 24 июня 1945 г. на Красной площади состоялся первый Парад Победы.





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