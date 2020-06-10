На следующей неделе планируется установить мост через р. Куя

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 10.06.2020

Мониторинг воды в Куе проводит «Централизованный стройзаказчик». Уровень воды измеряется ежедневно, и на сегодняшний день опоры моста не видны. Если они покажутся, будет приниматься решение об установке мостовой конструкции. «Нарьян-Мардорремстрой» направит  к реке автосамосвалы, погрузочную технику, начнется монтаж сооружения, который займет 2 дня.

Время монтажа зависит от состояния балки моста. Если что-то повреждено, времени на восстановление моста понадобиться больше. Пока точные сроки готовности моста неизвестны, по прогнозам, это произойдет после 15 июня. Если уровень воды резко упадет, монтаж начнется раньше.

Напомним, что моста через Кую нет уже месяц. Его пришлось снять 12 мая. Временно прекратилось транспортное сообщение с Приморско-Куйским районом. Этот мост снимают каждый год перед ледоходом, чтобы пролеты не смыло потоками воды. В 2019 г. сооружение сняли 13 мая и  установили 16 июня, когда вода в реке пошла на спад. В этом году ситуация повторяется.

Справка. Куйский мост имеет длину 69,3 м.





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