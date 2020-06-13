Страны Баренц-региона объединятся против коронавируса



Страны Баренц-региона решили объединиться в международную группу по борьбе с коронавирусом. В объединение войдут губернаторы областей Евроарктического региона.



Инициатива предложена главой Мурманской области А. Чибисом на международной онлайн-сессии «Баренцев регион против коронавируса». Инициатива поддержана участниками. Ее создание поможет обмену практиками, стимулированию развития бизнеса, притоку инвестиций.



Чибис подчеркнул, что на Кольском полуострове самый низкий показатель летальности и высокий по числу выздоровевших.

В Финляндии очень пострадал туризм, а есть муниципалитеты, где 80 % экономики зависит от него. В результате уровень безработицы вырос с 6 % до 20 %. Также закрытие границ негативно сказалось на торговле и логистике.



В Норвегии недоставало медицинского персонала, оборудования, систем тестирования, поэтому в такой обеспеченной и благополучной стране также были и есть проблемы, требующие решения. Баренцев регион должен решать проблемы вместе, поскольку они во многом схожи.