В Архангельске развернули самый большой в Поморье триколор

Архангельская область >> Общество >> 13.06.2020

На пл. Ленина в Архангельске волонтерами был развернут 50-метровый триколор. Акция проводилась с соблюдением требований эпидрежима, поэтому люди находились на расстоянии 1,5 и другу от друга и в масках.

В мероприятии принимали участие волонтеры, представляющие разные общественные организации. Они решили организовать акцию в честь Дня России на главной площади города.

Напомним, что российский флаг рожден в Архангельске. Начальник управления по делам молодежи горадминистрации и правительства Архангельской области Г. Ковалев отметил, что в такой знаменательный для страны день, в столице Поморья не могли ограничиться просто подъемом флага РФ. Нужна было мощная акция, которая бы продемонстрировала величие страны, способность людей объединиться и показать свою сплоченность. Это была патриотическая акция.

Что теперь делать с 50-метровым флагом, никто не знает. Повесть его куда-нибудь невозможно, постелить – неправильно, поскольку он является одним и главных символов государства.





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