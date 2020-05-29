В Архангельске развернули самый большой в Поморье триколор
На пл. Ленина в Архангельске волонтерами был развернут 50-метровый триколор. Акция проводилась с соблюдением требований эпидрежима, поэтому люди находились на расстоянии 1,5 и другу от друга и в масках.
В мероприятии принимали участие волонтеры, представляющие разные общественные организации. Они решили организовать акцию в честь Дня России на главной площади города.
Напомним, что российский флаг рожден в Архангельске. Начальник управления по делам молодежи горадминистрации и правительства Архангельской области Г. Ковалев отметил, что в такой знаменательный для страны день, в столице Поморья не могли ограничиться просто подъемом флага РФ. Нужна было мощная акция, которая бы продемонстрировала величие страны, способность людей объединиться и показать свою сплоченность. Это была патриотическая акция.
Что теперь делать с 50-метровым флагом, никто не знает. Повесть его куда-нибудь невозможно, постелить – неправильно, поскольку он является одним и главных символов государства.
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