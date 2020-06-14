Жители Кириллова «поселили» мультгероев в главном парке

Парк Костюничева в Кириллове можно переименовать в филиал «Союзмультфильма». Недавно здесь появились фигурки героев отечественных мультфильмов: Черепаха и Львенок, Незнайка, почтальон Печкин с котом Матроскиным, Винни-Пух с Пятачком, кот Леопольд с мышами, Маша и Медведь.



Глава района С. Усов давно высказывался за приспособление парка Костюничева к детской публике. Эта позиция была поддержана населением. Заявку Кириллова включили в региональный проект формирования комфортной городской среды, а город получил деньги на благоустройство парка. По итогам конкурса удалось снизить финансирование с 1,9 млн руб. до 1,6 млн руб.



Подрядчиком выбрали кирилловскую компанию «Ремстройсистема».



Малые архитектурные формы сделаны из бетона в Санкт-Петербурге. Они прибыли в Кириллов в мае. Торжественное открытие пришлось отменить, но большой праздник в парке обязательно состоится позже, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.



Не исключен перенос в парк в 2021 г. композиции «Волк и Заяц».