В Ухту из командировок завезли новые случаи COVID-19

В Ухте выявлены новые случаи заболевания COVID-19, причем все заболевшие - ухтинцы, которые были в командировках в других регионах России. Сейчас режим самоизоляции действует уже два месяца, люди наизусть знают, что без масок нигде появляться нельзя, тем не менее, они умудряются заболеть. В большинстве своем, это происходит из-за собственной неорганизованности и неплевательского отношения с режиму.



Так, после возвращения домой ухтинцы плохо себя почувствовали и обратились за медпомощью. 3 человека находятся на домашнем карантине, а один находится в больнице.



Всего в Ухте 61 случай заражения, 3 человека умерли, 31 выздоровел.



В Коми ситуация с распространение коронавируса серьезная, поэтому требует строгих мер, которых придерживаются не все. Это говорит о том, что в республике соблюдают предписания не все, а власти не способны наладить работу контролирующих органов. В магазинах можно увидеть людей без масок, и охрана их пускает внутрь. На входах в поликлиники температуру измеряют не всем. В общественных местах люди тоже не хотят ходить в масках, отсюда и результат.