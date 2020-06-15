В Ухту из командировок завезли новые случаи COVID-19

Республика Коми >> Общество >> 15.06.2020

В Ухте выявлены новые случаи заболевания COVID-19, причем все заболевшие - ухтинцы, которые были в командировках в других регионах России. Сейчас режим самоизоляции действует уже два месяца, люди наизусть знают, что без масок нигде появляться нельзя, тем не менее, они умудряются заболеть. В большинстве своем, это происходит из-за собственной неорганизованности и неплевательского отношения с режиму.

Так, после возвращения домой ухтинцы плохо себя почувствовали и обратились за медпомощью. 3 человека находятся на домашнем карантине, а один находится в больнице.

Всего в Ухте 61 случай заражения, 3 человека умерли, 31 выздоровел.

В Коми ситуация с распространение коронавируса серьезная, поэтому требует строгих мер, которых придерживаются не все. Это говорит о том, что в республике соблюдают предписания не все, а власти не способны наладить работу контролирующих органов. В магазинах можно увидеть людей без масок, и охрана их пускает внутрь. На входах в поликлиники температуру измеряют не всем. В общественных местах люди тоже не хотят ходить в масках, отсюда и результат.





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